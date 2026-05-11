11.436
Online Öğrenci

Sertifikalı

Kursu tamamladığınızda e-Devlet onaylı sertifika kazanırsınız.

Çoklu Erişim

Masaüstü, mobil veya tablet üzerinden erişim sağlayın.

Uluslararası Geçerlilik

Uluslararası geçerlilik için bizimle iletişime geçin.

Güvenli Alışveriş

Ödemeleriniz SSL güvenlik sertifikası ile korunur.

Esnek Zamanlama

Kursları kendi hızınızda, istediğiniz zaman tamamlayın.
Kategori:
Sağlık Eğitimleri
Son 24 saatte 102 kişiden %99 memnuniyet

Hijyen Belgesi

Satın aldığınız eğitim, profilinize otomatik olarak tanımlanır ve istediğiniz an erişim sağlayabilirsiniz. Kendi hızınızda ilerleme özgürlüğü sunan bu sistem, ara verip kaldığınız yerden devam etmenize olanak tanır. Tüm eğitimlerimiz e-Devlet onaylıdır ve resmi geçerliliğe sahiptir.

📞 Hızlı Bilgi ve Kayıt
WhatsApp Üzerinden Bilgi Al
%68 indirimi kaçırma!
Kredi kartına 12 ay taksit imkanı
Sepete
Ekle
Hijyen Belgesi 2025 e-Devlet Onaylı
İçerik gizle
I Hijyen Belgesi
II Hijyen Belgesi Nedir?
III Hijyen Belgesi Hangi Yönetmeliğe Göre Zorunludur?
IV Kimler Hijyen Belgesi Almak Zorundadır?
V Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?
VI Hijyen Belgesi Kaç Günde Alınır?
VII Hijyen Belgesinin Avantajları
VIII ✅ Yasal Güvence
IX ✅ İş Bulma Avantajı
X ✅ İşletme Güvenilirliği
XI ✅ Ruhsat Süreçlerinde Kolaylık
XII Sıkça Sorulan Sorular
XIII Hijyen belgesi 1 günde alınır mı?
XIV Hijyen belgesi ne kadar süre geçerlidir?
XV Belge e-Devlet’te görünür mü?
XVI Hemen Hijyen Belgenizi Alın

Hijyen Belgesi

Hijyen belgesi, gıda, güzellik, sağlık ve hizmet sektörlerinde çalışan kişiler için yasal olarak zorunlu bir sertifikadır. Online hijyen belgesi eğitimi sayesinde eğitiminizi kısa sürede tamamlayabilir, belgenizi e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Eğitim programımız uzaktan eğitim sistemine uygundur ve sertifikanız elektronik imzalı olarak düzenlenir.

Hijyen Belgesi Nedir?

Hijyen belgesi, çalışanların hijyen kuralları konusunda eğitim aldığını gösteren resmi bir belgedir. Özellikle insan sağlığını doğrudan etkileyen iş kollarında bu belge olmadan çalışmak idari para cezasına neden olabilir.

Hijyen eğitimi;

  • Kişisel hijyen kuralları

  • Gıda güvenliği

  • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi

  • İş yeri temizlik standartları

gibi temel konuları kapsar.

Hijyen Belgesi Hangi Yönetmeliğe Göre Zorunludur?

Hijyen eğitimi, 5 Temmuz 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında zorunlu tutulmuştur.

Bu yönetmelik doğrultusunda belirli sektörlerde çalışan herkesin hijyen eğitimi alması gerekmektedir.

Kimler Hijyen Belgesi Almak Zorundadır?

Aşağıdaki sektörlerde çalışanlar için hijyen belgesi zorunludur:

  • Gıda üretim ve satış yerleri

  • Kafe, restoran ve pastaneler

  • Berber, kuaför ve güzellik salonları

  • Masaj ve spa merkezleri

  • Otel, pansiyon ve konaklama işletmeleri

  • Kaplıca, hamam ve sauna işletmeleri

  • Temizlik hizmeti sunan işletmeler

  • Sağlık ve bakım hizmetleri

İnsan sağlığını etkileyen tüm iş kollarında hijyen belgesi gereklidir.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?

Hijyen belgesi alma süreci oldukça kolaydır:

  1. Online kayıt oluşturulur.

  2. Uzaktan eğitim sistemine giriş yapılır.

  3. Eğitim tamamlanır.

  4. Online sınav uygulanır.

  5. Sertifika onay sürecine girer.

  6. Belge e-Devlet sistemine entegre edilir.

Eğitim süreci hızlandırılmış programla kısa sürede tamamlanabilir.

Hijyen Belgesi Kaç Günde Alınır?

Online hijyen belgesi eğitimi genellikle 2 gün içinde tamamlanabilir. Sınav sonrası belge onay sürecinin ardından sertifikanız e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.

Hijyen Belgesinin Avantajları

✅ Yasal Güvence

Denetimlerde ceza riskini ortadan kaldırır.

✅ İş Bulma Avantajı

İş başvurularında belge sahibi adaylar öncelikli değerlendirilir.

✅ İşletme Güvenilirliği

Hijyen standartlarına uygun işletmeler müşteri güvenini artırır.

✅ Ruhsat Süreçlerinde Kolaylık

Yeni iş yeri açarken resmi işlemlerde gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hijyen belgesi 1 günde alınır mı?

Online eğitim modeli sayesinde eğitim ve sınav 2 gün içinde tamamlanabilir.

Hijyen belgesi ne kadar süre geçerlidir?

Yönetmelik kapsamında süresizdir; ancak iş yeri değişikliklerinde belge ibrazı gerekir.

Belge e-Devlet’te görünür mü?

Onay sürecinden sonra e-Devlet sistemine entegre edilir.

Hemen Hijyen Belgenizi Alın

Online hijyen belgesi eğitimi ile süreci hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilirsiniz.
Kayıt ve detaylı bilgi için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 0212 212 13 99 

HİJYEN EĞİTİMİ

1
2
3
Gizlilik politikası
4
5
6
7
8
9
10
11
Hesabım
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SINAV

1

📘 Kursun İçeriği

HİJYEN EĞİTİMİ

1
Hijyenin Tanımı ve Önemi
2
Kişisel Hijyenin Sağlık Üzerindeki Etkileri
3
El hijyeni ve doğru el yıkama teknikleri
4
Diş bakımı ve ağız sağlığı
5
Saç ve tırnak temizliği
6
Kıyafet hijyeni
7
Çalışma ortamının temizliği
8
Ortamda hava kalitesinin önemi
9
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyon
10
Çöplerin uygun şekilde bertaraf edilmesi
11
Gıda güvenliği ve saklama koşulları
12
Çapraz bulaşmayı önleme
13
Gıda hazırlama alanlarının temizliği
14
Gıdaların doğru pişirilmesi ve sunumu
15
Temiz ve Sağlıklı İçme Suyu Kullanımının Önemi
16
Su kaynaklarının kirlenmesi ve etkileri
17
Bulaşıcı hastalıkların yayılma yolları
18
Bağışıklık Sistemi ve Hijyen İlişkisi
19
Hastalıkların önlenmesinde hijyenin rolü
20
İş kıyafetlerinin temizliği
21
Çalışma araç-gereçlerinin düzenli temizliği
22
Çalışanlar arasında hijyen kurallarının yaygınlaştırılması
23
Ortak kullanım alanlarının temizliği
24
Tuvalet sonrası hijyenin önemi
25
Dezenfektan kullanımı ve doğru yöntemler
26
Sterilizasyonun önemi ve uygulama yöntemleri
27
Salgın durumlarında alınacak hijyen tedbirleri
28
Doğal afetlerde hijyenin korunması
29
Yaş gruplarına uygun hijyen uygulamaları
30
Özellikle hassas gruplar için dikkat edilmesi gerekenler
31
Temiz bir ortamın ruh sağlığı üzerindeki etkileri
32
Hijyen eksikliğinin sosyal ve psikolojik sonuçları
33
Hijyenle ilgili ulusal ve uluslararası standartlar
34
İlgili yönetmelik ve kanunlar

SINAV

1
DEĞERLENDİRME SINAVI
20 soru
Hijyen Belgesi
Kategori:
Sağlık Eğitimleri
Fiyat:
3,400₺ 1,099₺
Sepete Ekle
0 selam
    0
    Sepetim
    Sepetiniz şu an boş.
    Eğitim fırsatlarını keşfetmek ve hemen katılmak için Online Kurslar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
    Sepetten Çık
      Kupon ekle