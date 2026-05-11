Hijyen Belgesi

Hijyen belgesi, gıda, güzellik, sağlık ve hizmet sektörlerinde çalışan kişiler için yasal olarak zorunlu bir sertifikadır. Online hijyen belgesi eğitimi sayesinde eğitiminizi kısa sürede tamamlayabilir, belgenizi e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Eğitim programımız uzaktan eğitim sistemine uygundur ve sertifikanız elektronik imzalı olarak düzenlenir.

Hijyen Belgesi Nedir?

Hijyen belgesi, çalışanların hijyen kuralları konusunda eğitim aldığını gösteren resmi bir belgedir. Özellikle insan sağlığını doğrudan etkileyen iş kollarında bu belge olmadan çalışmak idari para cezasına neden olabilir.

Hijyen eğitimi;

Kişisel hijyen kuralları

Gıda güvenliği

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi

İş yeri temizlik standartları

gibi temel konuları kapsar.

Hijyen Belgesi Hangi Yönetmeliğe Göre Zorunludur?

Hijyen eğitimi, 5 Temmuz 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında zorunlu tutulmuştur.

Bu yönetmelik doğrultusunda belirli sektörlerde çalışan herkesin hijyen eğitimi alması gerekmektedir.

Kimler Hijyen Belgesi Almak Zorundadır?

Aşağıdaki sektörlerde çalışanlar için hijyen belgesi zorunludur:

Gıda üretim ve satış yerleri

Kafe, restoran ve pastaneler

Berber, kuaför ve güzellik salonları

Masaj ve spa merkezleri

Otel, pansiyon ve konaklama işletmeleri

Kaplıca, hamam ve sauna işletmeleri

Temizlik hizmeti sunan işletmeler

Sağlık ve bakım hizmetleri

İnsan sağlığını etkileyen tüm iş kollarında hijyen belgesi gereklidir.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır?

Hijyen belgesi alma süreci oldukça kolaydır:

Online kayıt oluşturulur. Uzaktan eğitim sistemine giriş yapılır. Eğitim tamamlanır. Online sınav uygulanır. Sertifika onay sürecine girer. Belge e-Devlet sistemine entegre edilir.

Eğitim süreci hızlandırılmış programla kısa sürede tamamlanabilir.

Hijyen Belgesi Kaç Günde Alınır?

Online hijyen belgesi eğitimi genellikle 2 gün içinde tamamlanabilir. Sınav sonrası belge onay sürecinin ardından sertifikanız e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.

Hijyen Belgesinin Avantajları

✅ Yasal Güvence

Denetimlerde ceza riskini ortadan kaldırır.

✅ İş Bulma Avantajı

İş başvurularında belge sahibi adaylar öncelikli değerlendirilir.

✅ İşletme Güvenilirliği

Hijyen standartlarına uygun işletmeler müşteri güvenini artırır.

✅ Ruhsat Süreçlerinde Kolaylık

Yeni iş yeri açarken resmi işlemlerde gereklidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hijyen belgesi 1 günde alınır mı?

Online eğitim modeli sayesinde eğitim ve sınav 2 gün içinde tamamlanabilir.

Hijyen belgesi ne kadar süre geçerlidir?

Yönetmelik kapsamında süresizdir; ancak iş yeri değişikliklerinde belge ibrazı gerekir.

Belge e-Devlet’te görünür mü?

Onay sürecinden sonra e-Devlet sistemine entegre edilir.

